«Тревожное предчувствие было перед матчем». Гендиректор «Салавата» — о победе над «Динамо»

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов в своём телеграм-канале прокомментировал победную игру с минским «Динамо» (4:2), в которой уфимский клуб упустил преимущество в две шайбы.

«Непростая игра. Тревожное предчувствие присутствовало перед матчем. Было важно победить сегодня. Минск в этом сезоне очень быстрая команда. Уже в следующее воскресенье играем с ними в гостях. Сейчас небольшой отдых, залечиваем травмы и собираемся в интересную выездную серию. Болельщики с нами», — написал Баширов.

После победы уфимский клуб набрал 22 очка и занимает четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции.

В следующей игре «Салават Юлаев» сыграет в гостях с «Северсталью» 20 октября. Минчане примут «Куньлунь Ред Стар» 19 октября.