Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Тревожное предчувствие было перед матчем». Гендиректор «Салавата» — о победе над «Динамо»

«Тревожное предчувствие было перед матчем». Гендиректор «Салавата» — о победе над «Динамо»
Аудио-версия:
Комментарии

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов в своём телеграм-канале прокомментировал победную игру с минским «Динамо» (4:2), в которой уфимский клуб упустил преимущество в две шайбы.

«Непростая игра. Тревожное предчувствие присутствовало перед матчем. Было важно победить сегодня. Минск в этом сезоне очень быстрая команда. Уже в следующее воскресенье играем с ними в гостях. Сейчас небольшой отдых, залечиваем травмы и собираемся в интересную выездную серию. Болельщики с нами», — написал Баширов.

После победы уфимский клуб набрал 22 очка и занимает четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции.

В следующей игре «Салават Юлаев» сыграет в гостях с «Северсталью» 20 октября. Минчане примут «Куньлунь Ред Стар» 19 октября.

Материалы по теме
Козлов объяснил, почему «Салават» упустил преимущество в две шайбы в матче с «Динамо»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android