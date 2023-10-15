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Форвард «Амура» Хохлачёв отправился на выезд с командой после скандального инцидента

Форвард «Амура» Хохлачёв отправился на выезд с командой после скандального инцидента
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Нападающий «Амура» Александр Хохлачёв включён в состав команды на выездную серию с «Трактором», «Автомобилистом» и «Торпедо», сообщает пресс-служба хабаровского клуба.

Напомним, сегодня стало известно, что форвард «Амура» внезапно запрыгнул на капот хабаровчанина и прошёлся по машине. Позднее он объяснил свой поступок шуткой. Также в загуле, предположительно, участвовали защитник «Амура» Виктор Балдаев и нападающий хабаровского клуба Вячеслав Грецкий. Сейчас в ситуации разбирается руководство клуба. Сообщается, что хозяин машины пока не написал заявление в полицию.

Форвард провёл за хабаровский клуб 15 матчей, в которых забросил три шайбы и отдал шесть результативных передач. За последние 12 матчей Хохлачёв набрал лишь два очка, отдав два результативных паса.

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