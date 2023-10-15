Коннор Бедард высказался о свисте в свой адрес от болельщиков «Монреаля»

Нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Коннор Бедард прокомментировал свист в свой адрес от болельщиков «Монреаль Канадиенс» в матче регулярного сезона-2023/2024 (2:3).

«Мне понравилось, это было здорово. Думаю, это было потрясающе. Я ещё ничего не сделал, я только начинаю путь в лиге, но столкнуться с таким уже сейчас – это здорово. Веселее играть, когда толпа увлечена такими вещами», — приводит слова Бедарда официальный сайт Национальной хоккейной лиги

Отметим, что на гостевой игре с «Монреалем» присутствовали родители Бедарда — Мелани и Том.

Напомним, 18-летний форвард в своих первых трёх матчах в НХЛ забросил одну шайбу и отдал две результативные передачи. По этому показателю Бедард повторил достижение капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.