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«Я реально испугался». Коннор Бедард отметил деталь в игре Сидни Кросби

«Я реально испугался». Коннор Бедард отметил деталь в игре Сидни Кросби
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Нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Коннор Бедард в разговоре со своим одноклубником Коулом Гуттманом во время игры с «Питтсбург Пингвинз» (4:2) подметил деталь в игре капитана «пингвинов» Сидни Кросби.

«Знал, что Кросби часто кладёт клюшку на лёд, чтобы перехватить пас? Я реально испугался, когда отдавал передачу Джонси [Сет Джонс]. Я забыл про то, что Сид кладёт клюшку», — приводит слова Бедарда пресс-служба Национальной хоккейной лиги.

Напомним, 18-летний форвард в своих первых трёх матчах в НХЛ забросил одну шайбу и отдал две результативные передачи. Бедард является двукратным чемпионом мира среди молодёжных команд и чемпионом мира среди юниоров. Международная федерация хоккея признала его лучшим игроком прошедшего сезона.

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