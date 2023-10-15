«Я реально испугался». Коннор Бедард отметил деталь в игре Сидни Кросби

Нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Коннор Бедард в разговоре со своим одноклубником Коулом Гуттманом во время игры с «Питтсбург Пингвинз» (4:2) подметил деталь в игре капитана «пингвинов» Сидни Кросби.

«Знал, что Кросби часто кладёт клюшку на лёд, чтобы перехватить пас? Я реально испугался, когда отдавал передачу Джонси [Сет Джонс]. Я забыл про то, что Сид кладёт клюшку», — приводит слова Бедарда пресс-служба Национальной хоккейной лиги.

Напомним, 18-летний форвард в своих первых трёх матчах в НХЛ забросил одну шайбу и отдал две результативные передачи. Бедард является двукратным чемпионом мира среди молодёжных команд и чемпионом мира среди юниоров. Международная федерация хоккея признала его лучшим игроком прошедшего сезона.