Кирилл Капризов вышел на 12-е место по очкам в истории «Миннесоты»

Российский форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов отметился результативной передачей в проигранном матче с «Торонто Мэйпл Лифс».

Теперь на счету 26-летнего нападающего 236 (114+122) очков в 205 играх в лиге. Он сравнялся с Мэттом Дамбой (236 баллов в 598 играх) и разделил с ним 12-е место в списке лучших бомбардиров в истории «Миннесоты». Об этом сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги. 11 место занимает Эрик Стаал (240 (111+129) очков), рекордсмен клуба – Микко Койву (709 (205+504) результативных баллов).

В следующем матче «Миннесота Уайлд» сыграет в гостях с «Монреаль Канадиенс». Встреча состоится на стадионе Белл-центр 18 октября в 2:00 мск.

Ранее бывший нападающий «Миннесоты Уайлд» Райан Картер поделился мнением о назначении форварда «дикарей» Кирилла Капризова на роль альтернативного капитана команды.