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Сборная Канады определилась с главным тренером на МЧМ-2024

Сборная Канады определилась с главным тренером на МЧМ-2024
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Daily Faceoff со ссылкой на пресс-службу сборной Канады сообщает, что Алан Летанг будет тренером сборной Канады на молодёжном чемпионате мира 2024 года, который пройдёт в Швеции с 26 декабря 2023 года по 5 января 2024 года. Жиль Бушар, Шон Клоустон и Скотт Уокер будут помощниками тренера.

Летанг был помощником главного тренера команды в 2020 и 2023 годах. Оба раза Канада выиграла золото. В OHL специалист работает главным тренером в клубе «Сарния Стинг».

Генеральный менеджер «Летбридж Харрикейнз» Пит Анхольт и бывший игрок НХЛ Брент Сибрук присоединятся к команде на руководящих должностях. Сибрук выигрывал золото на юношеском чемпионате мира 2005 года. Трехкратный обладатель Кубка Стэнли также помог Канаде выиграть золото на Олимпийских играх 2010 года.

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