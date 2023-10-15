Украинский игрок: предлагали контракт в КХЛ и паспорт РФ, нужно было порвать свой паспорт

27-летний нападающий «Кременчуга» Виталий Лялька рассказал, как ему предлагали контракт с клубом КХЛ в обмен на принятие российского гражданства. В 2014–2016 году Лялька выступал за «Кристалл» (Бердск) и «Сокол» (Красноярск).

«Мне было 18 лет. Я уже видел на столе свой российский паспорт, но не давал согласие. Была банальная тренировка. Перед ней захожу к тренерам и вижу, что лежат паспорт и пятилетний контракт в команду КХЛ. Такой достаточно нормальный контракт.

Мне говорят: «Это может быть твой контракт, но тебе надо взять этот паспорт». Я был вообще не готов к такому. Но был ещё один нюанс — надо, чтобы у меня было только российское гражданство и я порвал свой украинский паспорт. Я говорю: «Да нет, ребята. Такого не будет». На этом история закончилась.

Мне вообще уже было страшно, что сейчас будет. Честно говоря, в 18 лет ты [что-то] понимаешь, но не до конца. Я не до конца понимал, что вообще происходит, чего от меня хотят и почему я должен рвать свой паспорт. Это уже очень настораживает. Слава богу, что я сразу отказался брать российский паспорт и на этом всё закончилось. Да, в КХЛ я не играл, но сегодня об этом не жалею», — сказал Лялька на YouTube-канале SportArena.

В ВХЛ Лялька провёл 37 матчей и набрал 9 (5+4) очков при показателе полезности «-5». В МХЛ в его активе 56 (34+22) баллов в 104 играх. Виталий стал лучшим бомбардиром и лучшим игроком чемпионата Украины сезона-2022/2023.