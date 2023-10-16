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19-летний защитник Павел Минтюков забросил первую шайбу в НХЛ

19-летний защитник Павел Минтюков забросил первую шайбу в НХЛ
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В эти минуты проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором встречаются «Анахайм Дакс» и «Каролина Харрикейнз». Команды играют на стадионе «Хонда-центр» в Анахайме (США). «Анахайм» выигрывает по итогам второго периода со счётом 3:0.

НХЛ - регулярный чемпионат
16 октября 2023, понедельник. 03:30 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Перерыв
4 : 1
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Кэррик (Лисон) – 06:52     2:0 Ватрано (Драйсдейл, Фаулер) – 08:31     3:0 Минтюков (ЛаКомбе, Строум) – 12:06     3:1 Терявяйнен (Шей, Песке) – 33:52     4:1 Ватрано (Строум, Мактавиш) – 36:44    

На 13-й минуте отличился российский защитник Павел Минтюков. Ему ассистировали Джексон ЛаКомбе и Райан Строум. 19-летний россиянин забросил свою первую шайбу в Национальной хоккейной лиге. Ранее, 15 октября, он дебютировал в НХЛ в матче с «Вегасом».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Напомним, в прошлом году Павел Минтюков подписал контракт новичка с «Анахаймом», который выбрал его под общим 10-м номером на драфте НХЛ 2022 года. Защитник является воспитанником московского хоккея. В МХЛ он играл за московское «Динамо», где за 33 матча набрал 3 (1+2) очка.

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