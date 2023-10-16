19-летний защитник Павел Минтюков забросил первую шайбу в НХЛ

В эти минуты проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором встречаются «Анахайм Дакс» и «Каролина Харрикейнз». Команды играют на стадионе «Хонда-центр» в Анахайме (США). «Анахайм» выигрывает по итогам второго периода со счётом 3:0.

На 13-й минуте отличился российский защитник Павел Минтюков. Ему ассистировали Джексон ЛаКомбе и Райан Строум. 19-летний россиянин забросил свою первую шайбу в Национальной хоккейной лиге. Ранее, 15 октября, он дебютировал в НХЛ в матче с «Вегасом».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Напомним, в прошлом году Павел Минтюков подписал контракт новичка с «Анахаймом», который выбрал его под общим 10-м номером на драфте НХЛ 2022 года. Защитник является воспитанником московского хоккея. В МХЛ он играл за московское «Динамо», где за 33 матча набрал 3 (1+2) очка.