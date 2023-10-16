Светлов — о Малкине: если выдержит ритм, то, наверное, выдаст один из лучших сезонов

Олимпийский чемпион — 1988, чемпион мира — 1986, участник тренерского совета ФХР Сергей Светлов оценил результативность Евгения Малкина на старте сезона. В трёх матчах чемпионата НХЛ форвард «Питтсбурга» набрал 6 (2+4) очков.

«Малкину 37 лет, он крупный, мощный форвард. Обычно хоккеисты такого плана теряют кондиции раньше, чем менее габаритные игроки.

Но на старте этого сезона Евгений выглядит на удивление легко. Современная НХЛ – челночная лига, с большим объёмом катания, игрой от ворот до ворот, постоянный «старт – тормоз». Без функциональной готовности там делать нечего. Так вот Малкин сегодня смотрится в НХЛ очень органично и современно, у него отличное движение. Если выдержит ритм всего марафона, то, наверное, выдаст один из лучших сезонов в карьере.

Возможно, что секрет в предсезонной подготовке. Не удивлюсь, если Малкин и его тренер в своей предсезонке летом что-то поменяли. Думаю, журналисты ещё спросят Евгения об этом», – приводит слова Светлова Russia-hockey.ru.