Партнёр Тарасенко по звену: Влади любит говорить обо всём, коммуникация у нас налажена

Нападающий «Оттавы Сенаторз» Мэтью Жозеф прокомментировал совместную игру по звену с российским форвардом Владимиром Тарасенко в матче с «Тампа-Бэй Лайтнинг».

«Знали, что это будет хороший тест для нас, в первом периоде мы задали тон. Хорошая победа. Ридли здорово играет – жёстко, умно. Разговаривает гораздо больше, чем в прошлом году! А Влади просто любит говорить обо всём, так что коммуникация в нашем звене налажена. Ребята выкладываются, и они умные игроки. Мы стараемся читать друг друга, всё хорошо», — цитирует Жозефа пресс-служба канадского клуба.

Напомним, в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Оттавой Сенаторз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг» хозяева одержали победу со счётом 5:2 (1:0, 2:2, 2:0).