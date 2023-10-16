Тарасенко стал 4-м игроком «Оттавы», кто набирал 2+ очка в первых двух домашних матчах

Нападающий «Оттавы Сенаторз» Владимир Тарасенко в матче с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (5:2) набрал два очка: забросил шайбу и отдал результативную передачу. В предыдущем матче, с «Филадельфией Флайерз» (5:2), форвард отметился двумя результативными передачами.

Тарасенко набрал два очка и более во втором домашнем матче клуба. По этому показателю он повторил достижения Брэди Ткачука (5 очков в двух домашних матчах), Макса Лажуа (5) и Александра Дейгла (4). Об этом сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги.

Напомним, в матче с «молниями» Тарасенко открыл счёт своим голам за «Оттаву». В следующем матче «сенаторы» сыграют дома с «Вашингтон Кэпиталз» 19 октября (2:00 мск).

Ранее Владимир Тарасенко рассказал про первые матчи в составе канадского клуба.