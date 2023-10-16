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Защитник «Каролины» Орлов закончил матч с «Анахаймом» с показателем полезности «-5»

Защитник «Каролины Харрикейнз» Дмитрий Орлов закончил матч с «Анахайм Дакс» с показателем полезности «-5». Это худший показатель среди всех игроков «ураганов».

Всего в текущем сезоне 32-летний игрок обороны сыграл два матча, в которых отдал одну результативную передачу. Напомним, Орлов подписал контракт с «Каролиной» в текущее межсезонье.

В прошлом сезоне в составе «Бостон Брюинз» хоккеист принял участие в 23 встречах регулярки, забросив четыре шайбы и суммарно набрав 17 (4+13) очков. В семи встречах плей-офф игрок записал на свой счёт 8 (0+8) баллов.

Напомним, сегодня, 16 октября, «Анахайм Дакс» на своей площадке обыграл «Каролину Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на арене «Хонда-центр» завершилась со счётом 6:3 (3:0, 1:1, 2:2).