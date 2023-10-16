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Вячеслав Буцаев высказался об отставке главного тренера «Трактора» Гатиятулина

Вячеслав Буцаев высказался об отставке главного тренера «Трактора» Гатиятулина
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Российский тренер Вячеслав Буцаев прокомментировал отставку Анвара Гатиятулина с поста главного тренера «Трактора».

«Очень тяжело давать оценку, не находясь внутри. Естественно, это всегда неприятно. Команда Гатиятулина шла в восьмёрке. В СМИ было негативное поле, что «Трактор» показывал не такой яркий хоккей, который бы хотели видеть болельщики и, возможно, руководители. К этому накладывалось прошлогоднее неудачное выступление команды. На старте сезона команда столкнулась с травмами ряда ведущих игроков, без которых тяжело играть ровно и стабильно.

Думаю, что «Трактор» набрал бы ход под руководством достаточно опытного специалиста после возвращения травмированных игроков. У всех бывают осечки, но, чтобы преодолеть какую-то вершину, нужно пройти через разные испытания. Мы понимаем, что и от легионеров «Трактора» ждут более качественной игры. Мы можем только догадываться, но поверьте, что тренер всегда должен быть готов к любому повороту событий.

Говорят, что Гатиятулину дали возможность выбрать лишь одного помощника – Макрицкого, остальных ставило руководство? Это очень сложный вопрос, мы не знаем, как было на самом деле. Но если это было действительно так, то, возможно, это повлияло на микроклимат и качество работы тренерского штаба», — сказал Буцаев в интервью Metaratings.ru.

При Гатиятулине челябинский клуб провёл 15 матчей, в которых одержал семь побед при восьми поражениях.

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