Кожевников — о Суперсерии: из Калгари привезли чемоданчик с долларами. Правда, не отдали

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников рассказал о предложениях от клубов НХЛ по ходу Суперсерии-1982/1983.

«Не помню куда, кажется, в Эдмонтон, приезжал Джонсон, главный тренер «Калгари». И ещё кто-то из руководства «Флэймз». Разговаривали. Чемоданчик показывали. Правда, не отдали (смеётся).

Сумму в чемоданчике назвали? Да, $ 700 тыс. Сумасшедшая по тем временам сумма. Тогда даже Гретцки не зарабатывал миллион, не говоря уже про игроков поскромнее. Средняя зарплата энхаэловца 400–500 тысяч в год.

Я сразу сказал: разговаривайте со Спорткомитетом. Разрешат — поедем и будем играть. Простая же вещь. Но Родина — святое! Что без неё делать? Свою душу же не можешь предать. Думаю, ни у кого из наших игроков соблазна не возникало. Хотя, полагаю, многим предложения поступали. Не только мне.

Игроков сборной премировали за успешные матчи в этой серии? Платили, конечно, но сумму уже не помню. Да и Спорткомитет за матчи НХЛ нормально вознаграждал… Наверное, нам хотелось больше, но так всегда происходит, денег же много не бывает. И потом, для нас всё равно главное значение имели не премиальные, а само противостояние, победа над канадцами, утереть им нос. Да, ответственность большая, а финансы не такую уж большую роль играли в наше время. Мы воспитаны по-другому. Не гнались за миллионами. Зато люди теперь тебя уважают — это самое важное», — сказал Кожевников в интервью изданию «Спорт уик-энд».