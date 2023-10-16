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«За хорошую игру очки не начисляют». Капитан минского «Динамо» — о поражении от «Салавата»

«За хорошую игру очки не начисляют». Капитан минского «Динамо» — о поражении от «Салавата»
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Капитан минского «Динамо» Роман Горбунов прокомментировал поражение от «Салавата Юлаева» (2:4). Напомним, «зубры» отыгрались с 0:2, но уступили.

«Матч сложился для нас не очень хорошо. Пропустили в первом периоде две шайбы. Молодцы, что сумели сравнять, но концовку тоже упустили. По игре было всё неплохо. Последние матчи против «Куньлуня» и СКА это доказали. Сейчас проиграли сами себе, особенно под конец поединка. Нужно было сыграть спокойнее и надёжнее, чтобы довести игру до овертайма. Две шайбы заброшенные дались нам нелегко, поэтому результат необходимо было сохранить.

За хорошую игру очки не начисляют. После матча неважно, как провели поединок. Всё отображается в таблице. Голы даются не так просто, поэтому хочется сделать так, чтобы они приводили к победе, а не просто играли на статистику. Разберём ещё ошибки, тем более дома играть придётся с тем же «Салаватом». Выйдем другой командой», — цитирует Горбунова Sport5.by.

В следующей игре «Салават Юлаев» сыграет в гостях с «Северсталью» 20 октября. Минчане примут «Куньлунь Ред Стар» 19 октября.

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