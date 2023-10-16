КХЛ назвала имена лучших хоккеистов шестой недели сезона-2023/2024

Континентальная хоккейная лига определила лучших игроков шестой игровой недели сезона-2023/2024.

Лучшим вратарём в шестой раз в карьере признан Илья Проскуряков («Авангард»), одержавший три победы в трёх матчах недели. По воротам Проскурякова было нанесено 78 бросков (26 в среднем за игру), из которых он отразил 97,44%. Коэффициент надёжности составил 0,67. В матче с московским «Динамо» Проскуряков сыграл «на ноль». Ранее он признавался лучшим по итогам недели трижды за «Торпедо» и по разу за ЦСКА и «Металлург».

Лучшим защитником во второй раз в карьере признан Динар Хафизуллин («Салават Юлаев»), набравший 4 (1+3) очка в трёх матчах недели. Хафизуллин не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем значении «+3». Шайба в матче с «Автомобилистом» стала победной для его команды, также на его счету два силовых приёма и три блокированных броска. Ранее он признавался лучшим на третьей неделе сезона-2017/2018 в составе СКА.

Лучшим нападающим в третий раз в карьере признан Николай Голдобин («Спартак»), набравший 9 (3+6) очков в трёх матчах недели. Голдобин не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем значении «+3». Шайба в матче с ЦСКА стала победной для его команды. Голдобин ранее признавался лучшим на 17-й неделе сезона-2022/2023 и первой неделе сезона-2023/2024.

Лучшим новичком впервые в карьере признан вратарь Илья Набоков («Металлург»), одержавший две победы в двух матчах недели. По воротам Набокова было нанесено 69 бросков (34,5 в среднем за игру), из которых он отразил 92,75%. Коэффициент надёжности составил 2,42.