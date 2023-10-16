Черкас: посмотрите, какие великолепные тренеры пришли в КХЛ — Ларионов, Фёдоров, Ротенберг

Заслуженный тренер России, бронзовый призёр чемпионата СССР в составе СКА Сергей Черкас оценил стиль игры команд КХЛ в последнее время и связал это с приходом тренеров новой формации.

«Уровень лиги растёт, это мы видим по играм. Команды показывают ровный хоккей, нет проходных матчей. Есть, конечно, такие варианты, когда «Северсталь» обыграла «Сочи» 10:1, а «Салават» громит «Витязь» 8:1. И в НХЛ такое тоже есть. Но в целом никогда не предскажешь, какой матч как закончится.

«Спартак» и «Торпедо» здорово играют. Это хорошо для лиги. Сейчас хоккей интересно смотреть, потому что появилось много команд с разным стилем. У СКА один стиль игры, у «Торпедо» другой, у «Локомотива» третий. «Адмирал» имеет своё лицо, «Ак Барс»… Когда эти команды играют между собой, хоккей интересный, а результат непредсказуем.

С чем это можно связать, приход в лигу новых тренеров? Конечно. Посмотрите, какие великолепные тренеры пополнили в последние годы лигу — Ларионов, Фёдоров, Тамбиев, Жамнов, Ротенберг… Можно ещё называть ребят. Тот же Разин, Козлов. Это всё тренеры новой формации, которые вносят свой вклад в развитие хоккея. Произошло обновление тренерского цеха.

Так всегда бывает, когда приходят в профессию более молодые, привносят свежие взгляды, идеи? Тут дело не в молодости. Ларионову 62 года. Просто все эти люди прошли и советский хоккей, и российский хоккей, и НХЛ. Добились огромных достижений в карьере. Они свой опыт могут аккумулировать и дать то, что работает в условиях КХЛ», — цитирует Черкаса «РБ Спорт».