«Это самый тёплый отдых». Игрок «Спартака» Зайцев рассказал, как проводит свободное время

Защитник «Спартака» Егор Зайцев рассказал, как любит проводить свободное время.

«У нашей семьи есть традиция собираться в нашем загородном доме. К нам приезжают друзья, и мы жарим шашлыки, ходим в баню, играем в бильярд или на своей хоккейной площадке. Там есть всё для полноценного отдыха. Любим проводить там время всей нашей большой семьёй в кругу близких друзей. Это самый тёплый отдых, на мой взгляд», — сказал Зайцев в интервью Legalbet.

В текущем сезоне на счету 25-летнего игрока обороны 18 матчей, в которых Егор забросил две шайбы и отдал шесть результативных передач, набрав суммарно восемь очков с показателем полезности «+5». В следующей игре «Спартак» сыграет в гостях с «Сочи» сегодня, 16 октября.