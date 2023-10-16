Вратарь «Торонто» Самсонов начнёт матч с «Чикаго» на скамейке запасных

Российский голкипер «Торонто Мэйпл Лифс» Илья Самсонов начнёт матч с «Чикаго Блэкхоукс» на скамейке запасных. В старте выйдет американский вратарь Джозеф Уолл. Об этом сообщает журналист Марк Мастерс в соцсети Х (ранее Twitter) со ссылкой на главного тренера «кленовых листьев» Шелдона Кифа.

Напомним, Самсонов в текущем сезоне Национальной хоккейной лиги сыграл два матча, в которых с командой одержал победы над «Монреаль Канадиенс» (6:5 Б) и «Миннесотой Уайлд» (7:4). В этих встречах Самсонов отразил 83,9% бросков с коэффициентом надёжности 4,42.

Игра с «Чикаго» пройдёт на стадионе «Скотиабанк-Арена» в Торонто в ночь на 17 октября (2:00 мск).