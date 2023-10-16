Александр Кержаков рассказал, что перенял у Игоря Ларионова в тренерской карьере

Бывший футболист «Зенита», а ныне тренер «Спартака» из Суботицы Александр Кержаков рассказал, за кого болеет в Национальной хоккейной лиге. Великий нападающий назвал игроков НХЛ, за которыми следит и которых любит. Кроме того, Кержаков поделился мнением о главном тренере «Торпедо» Игоре Ларионове. Наставник «Спартака» рассказал, что перенял у рулевого нижегородского клуба.

«За какую команду НХЛ болею? Конечно, за «Нью-Йорк Рейнджерс»! И за Овечкина персонально. Лично с Александром не знакомы, но очень хочется, чтобы он побил рекорд Гретцки. Ещё люблю всех наших вратарей. Шестёркина больше, потому что он за «Рейнджерс» играет. А с Василевским, кстати, знаком, делал ему билеты на матч «Спартак» — «Нижний Новгород», когда мы обыграли красно-белых. Только вот мы с ним так и не пересеклись. Я после игры остался с командой, а он уже уехал.

Слежу за КХЛ? Внимательно не слежу. Но мне очень нравится тренер Игорь Ларионов. Его интервью с удовольствием читаю и слушаю. В прошлом году посмотрел выездное интервью с Ларионовым на базе «Торпедо» — и просто был в восторге! Момент с телефонами перенял и использую здесь. Перед началом тренировки ребята сдают телефоны. Я сам сделал коробку с отделениями, написал номера. Забирают их только перед уходом.

Чувствую ли, что это работает? Чувствую, что они теперь не сидят в телефонах в раздевалке перед тренировкой, а разговаривают друг с другом. Многие идут в наш импровизированный тренажёрный зал. Количество игроков, которые этим занимаются, с момента нововведения с телефонами увеличилось в три раза.

Евгений Калешин из «Акрона» ездил к Ларионову на стажировку и был в таком же воодушевлённом настроении? Когда Ларионова назначили тренером «Торпедо» (Нижний Новгород), был вариант, что я останусь в Нижнем, и я мечтал, что у меня будет возможность часто общаться с ним. К сожалению, не вышло. Но слежу за ним и радуюсь его успехам», — приводит слова Кержакова «Спорт-экспресс».