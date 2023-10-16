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«Подлость». Кожевников раскритиковал экспертов футбола за совет игрокам уезжать из России

«Подлость». Кожевников раскритиковал экспертов футбола за совет игрокам уезжать из России
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Двукратный олимпийский чемпион по хоккею в составе сборной СССР Александр Кожевников жёстко раскритиковал футбольных экспертов. Недовольство специалиста вызвали слова о том, что российским футболистам нужно перебираться в зарубежные чемпионаты.

«К хоккею абсолютно неприменимо мнение футбольных экспертов о том, что нужно бежать из российского чемпионата. Кому нужно, те уедут в НХЛ, с этим сейчас проблем нет. Кто захочет — останется в КХЛ играть. Насколько нужно не понимать русских людей, чтобы настраивать их на то, чтобы они предавали родину. Сама фраза «бежать» — уже подлость. Что же это за эксперты, какие они после этого эксперты? Пускай сами бегут. Я считаю, это подленько.

Они имеют в виду, что падает уровень лиги и поэтому нужно «бежать»? Можно и потерпеть ради страны, в которой ты живёшь. Но тут каждый поступает как хочет. У нас свободная страна. Все сами принимают решения», — приводит слова Кожевникова Legalbet.

Напомним, ранее легендарные футболисты Егор Титов и Валерий Карпин сказали, что отечественным футболистам нужно переезжать из РПЛ, если у них будет такой шанс. Главный тренер сборной России и «Ростова» позже отметил, что подразумевал переходы в главные лиги Европы.

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