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В ИИХФ назвали дедлайн решения по допуск сборной России к сезону-2024/2025 и Олимпиаде

В ИИХФ назвали дедлайн решения по допуск сборной России к сезону-2024/2025 и Олимпиаде
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Президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф поделился информацией о возможном возращении сборной России на международную арену. Глава ИИХФ ответил на вопрос о том, как ситуация с российским вратарём Иваном Федотовым сказывается на отношениях организации с Федерацией хоккея России. Кроме того, Тардиф назвал дедлайн принятия решения о возможном возращении России на международные турниры.

«Сказывается ли ситуация с Федотовым негативно на отношениях ФХР и ИИХФ? Точно не благоприятствует.

Может ли эта ситуация вызвать трудности с потенциальным возвращением сборных России на турниры под эгидой ИИХФ? На данный момент в любом случае ничего не изменится до конца чемпионата мира в Праге. Решение уже принято в марте 2023 года. Решение по сезону-2024/2025 и Олимпийским играм может быть принято в любое время, но не позднее марта 2024 года», — приводит слова Тардифа «Спорт-экпресс».

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