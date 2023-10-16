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Дементьев: Куликов — один из лучших центральных нападающих третьего звена

Дементьев: Куликов — один из лучших центральных нападающих третьего звена
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Хоккейный агент Алексей Дементьев, представляющий интересы нападающего Павла Куликова, поделился мнением о своём клиенте.

«Павел Куликов — достаточно интересный мастер своего дела, который является ориентиром для молодых игроков. Он очень грамотно находит своё место в любом коллективе, в любой команде. Это тот человек, который может подсказать советом окружающим игрокам, как себя вести в жизни, что делать. Куликов — очень надёжный человек на льду, один из лучших центральных нападающих третьего звена, у которого прекрасный процент выигранных вбрасываний. Первое меньшинство – это то, что в первую очередь можно ассоциировать с этим хоккеистом в плане приносимой им пользы для любой команды. У Павла на высоком уровне человеческие и игровые качества», — сказал Дементьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Напомним, в середине сентября «Авангард» разорвал контракт с Куликовым. В текущем сезоне форвард провёл за омичей девять матчей без набранных очков. Показатель полезности 31-летнего нападающего составил «-5».

Всего в КХЛ Куликов провёл 526 матчей, в которых набрал 102 очка — забросил 42 шайбы и отдал 60 результативных передач с показателем полезности «-40». Помимо «Авангарда», нападающий выступал за «Нефтехимик» и «Автомобилист».

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