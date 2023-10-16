«Тысяча чертей!» Михаил Боярский провёл вбрасывание перед матчем СКА и «Адмирала»

Знаменитый артист и болельщик санкт-петербургского футбольного клуба «Зенит» Михаил Боярский провёл символическое вбрасывание перед стартом матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между СКА и «Адмиралом».
«Тысяча чертей! Это же настоящий д’Артаньян на символическом вбрасывании! Всегда рады видеть, Михаил Сергеевич!» — говорится в сообщении официального телеграм-канала СКА.
Посмотреть видео можно в официальном телеграм-канале СКА. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
В эти минуты на стадионе «Ледовый дворец» в Санкт-Петербурге проходит очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный СКА принимает владивостокский «Адмирал». К середине второго периода счёт 2:0 в пользу хозяев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.