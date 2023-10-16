Евгений Малкин попал в топ-3 звёзд дебютной недели нового сезона НХЛ

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин попал в число трёх звёзд недели в НХЛ, сообщается на официальном сайте НХЛ. Это первая игровая неделя сезона-2023/2024.

Малкина признали третьей звездой. 37-летний нападающий «Питтсбурга» принял участие в трёх матчах недели, в которых забросил две шайбы и отдал четыре результативные передачи. Во встрече с «Вашингтон Кэпиталз» Малкин и вовсе записал на свой счёт 4 (1+3) очка.

Второй звездой недели стал нападающий «Ванкувер Кэнакс» Элиас Петтерссон. Форвард «косаток» принял участие в двух встречах, в которых забросил одну шайбу и отдал сразу пять результативных передач. В первом матче сезона Петтерссон набрал 4 (1+3) очка.

Первой звездой недели признан нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс. Американский форвард сыграл два матча и записал на свой счёт шесть очков. Все — за голы. Нападающий оформил по хет-трику в каждом матче на старте сезона.