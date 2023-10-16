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Игрок «Северстали»: не скажу, что матч с «Торпедо» принципиально сложный для защитников

Игрок «Северстали»: не скажу, что матч с «Торпедо» принципиально сложный для защитников
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Защитник «Северстали» Владимир Грудинин поделился мнением о ходе матча с «Торпедо».

«На самом деле я не скажу, что сложно. Мы выполняем свою работу, тактику Андрея Леонидовича [Козырева] — быстрый хоккей, быстрый пас, быстро [двигать] шайбу вперёд. Поэтому я не скажу, что сегодняшняя игра какая-то принципиально сложная именно для защитников. Поэтому в обычном режиме работаем.

Настраивались ли на «Торпедо» как на принципиального соперника? Я только присоединился к команде. Не смогу сказать, что они именно на этот матч настраиваются как-то принципиально, потому что не видел другие… я ощущаю, что команда в принципе заряжена. Поэтому не могу сказать, что именно на этот матч как на принципиального соперника [настраивались]. Команда бьётся, команда хочет, команда работает», — сказал Грудинин после второго периода.

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