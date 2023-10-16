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Динамо М — Сибирь. Прямая трансляция
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Московское «Динамо» переиграло «Сибирь», нанеся новосибирцам шестое поражение подряд

Московское «Динамо» переиграло «Сибирь», нанеся новосибирцам шестое поражение подряд
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В Москве на стадионе «ВТБ Арена имени Аркадия Чернышёва» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местное «Динамо» принимало «Сибирь». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1 (0:0, 2:0, 0:1).

Фонбет Чемпионат КХЛ
16 октября 2023, понедельник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 1
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Кудрявцев (О'Делл) – 25:50 (5x5)     2:0 Ожиганов (Каблуков) – 39:03 (5x5)     2:1 Бутузов (Бек) – 51:43 (5x4)    

Первый период прошёл без голов. На 26-й минуте Павел Кудрявцев с передачи Эрика О'Делла вывел москвичей вперёд. На последней минуте второго периода Игорь Ожиганов после паса Ильи Каблукова забил курьёзный гол в ворота новосибирцев. На 52-й минуте Владимир Бутузов с передачи Тейлора Бека сократил отставание до минимума.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Сибирь» в Нижнем Новгороде сыграет с «Торпедо». «Динамо» примет «Северсталь». Оба матча состоятся 18 октября.

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