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СКА разгромил «Адмирал» со счётом 5:0 и одержал четвёртую победу в пяти матчах

СКА разгромил «Адмирал» со счётом 5:0 и одержал четвёртую победу в пяти матчах
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В Санкт-Петербург на стадионе «Ледовый дворец» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный СКА принимал владивостокский «Адмирал». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:0 (1:0, 2:0, 2:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
16 октября 2023, понедельник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
5 : 0
Адмирал
Владивосток
1:0 Кадейкин (Алистров, Сапего) – 16:28 (5x4)     2:0 Рендулич (Алистров, Никишин) – 20:19 (5x5)     3:0 Никишин (Воробьёв, Алистров) – 23:47 (5x5)     4:0 Синяткин (Грицюк, Глотов) – 42:20 (5x5)     5:0 Грицюк (Воробьёв, Гальченюк) – 50:29 (5x4)    

На 17-й минуте Александр Кадейкин, реализовав численное большинство, вывел СКА вперёд. На 19-й секунде Борна Рендулич удвоил преимущество санкт-петербургской команды. На 24-й минуте Александр Никишин забил третий гол. Очки за результативные передачи получили Михаил Воробьёв и Владимир Алистров. На 43-й минуте Семён Синяткин забросил четвёртую шайбу. На 50-й минуте Арсений Грицюк довёл счёт до разгромного.

Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Адмирал» 18 октября в Нижнекамске сыграет с «Нефтехимиком». СКА 21 октября также встретится с нижнекамцами в гостях.

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