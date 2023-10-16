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СКА разгромил «Адмирал» со счётом 5:0 и одержал четвёртую победу в пяти матчах

В Санкт-Петербург на стадионе «Ледовый дворец» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный СКА принимал владивостокский «Адмирал». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:0 (1:0, 2:0, 2:0).

На 17-й минуте Александр Кадейкин, реализовав численное большинство, вывел СКА вперёд. На 19-й секунде Борна Рендулич удвоил преимущество санкт-петербургской команды. На 24-й минуте Александр Никишин забил третий гол. Очки за результативные передачи получили Михаил Воробьёв и Владимир Алистров. На 43-й минуте Семён Синяткин забросил четвёртую шайбу. На 50-й минуте Арсений Грицюк довёл счёт до разгромного.

Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Адмирал» 18 октября в Нижнекамске сыграет с «Нефтехимиком». СКА 21 октября также встретится с нижнекамцами в гостях.