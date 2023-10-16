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Кудашов: будем надеяться, что гол Ожиганова всё перевернёт. Рассчитывать, что это знак

Кудашов: будем надеяться, что гол Ожиганова всё перевернёт. Рассчитывать, что это знак
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Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал победу в матче с «Сибирью» (2:1) и курьёзный решающий гол защитника Игоря Ожиганова.

«Тяжёлая игра. Реализация по-прежнему оставляет желать лучшего. Хотя уже какие-то интересные моменты появляются. Конечно, из-за этого и получаются у нас нервные концовки. Убойные моменты не забиваем, зато залетает, как у Ожиганова? Будем надеяться, что с голом Ожиганова у нас всё перевернётся. И рассчитывать, что это знак», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Напомним, в Москве на стадионе «ВТБ Арена имени Аркадия Чернышёва» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местное «Динамо» принимало «Сибирь». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1 (0:0, 2:0, 0:1).

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