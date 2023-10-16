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Кудашов: команды КХЛ на 90% идентичны. Стиль приблизился к североамериканскому

Кудашов: команды КХЛ на 90% идентичны. Стиль приблизился к североамериканскому
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Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов высказался после победы в матче с «Сибирью» (2:1).

«Какой работы проводили больше перед матчем – тактической или психологической? Вопрос не в тактике. Если вы видели те игры, то единственное – с Омском – и то, если бы забили свои моменты… А с «Барысом» и «Северсталью» нормально.

Тактическая работа в том плане, что по сопернику перед матчем? Основной упор делали на психологии команды. Потому что если мы возьмём и будем сейчас разбирать команды, то на 90% они идентичны. Есть нюансы, детали, подбор игроков, которые отличают их друг от друга. Да и вообще стиль поменялся и приблизился к североамериканскому – все играют в давление, все играют активно. Мы в основном в последние дни говорили о себе – о коллективе, об отношениях и других психологических аспектах», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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