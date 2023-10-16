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Отец Романа Ротенберга Борис посетил раздевалку СКА после победы в матче с «Адмиралом»

Отец Романа Ротенберга Борис посетил раздевалку СКА после победы в матче с «Адмиралом»
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Борис Ротенберг, отец главного тренера СКА Романа Ротенберга, посетил раздевалку санкт-петербургской команды после матча регулярного чемпионата КХЛ с «Адмиралом» (5:0).

Функционер был приглашён по случаю празднования в России Дня отца. Роман Ротенберг опубликовал совместное фото в своём телеграм-канале. Фотография сделана на фоне фразы «Без страха и упрёка», которая является слоганом санкт-петербургской команды в этом сезоне.

«С Днём отца», — говорится в сообщении.

Напомним, в Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный СКА принимал владивостокский «Адмирал». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:0 (1:0, 2:0, 2:0).

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