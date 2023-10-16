Кудашов — о Пакетте: мне без разницы, кто и что делает на поле. Самое главное — результат

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов высказался после победы в матче с «Сибирью» (2:1).

«Пакетт лучший в лиге по созданию трафика, но хромает статистика? Вы знаете, мне без разницы, кто и что делает на поле. Самое главное, чтобы команда выигрывала. Он лучший на блокировке бросков, другой лучший по блокировке шайбы, третий – в другом. Мы все делаем одно дело, и неважно, кто и что будет конкретно делать. У него сейчас лучше получается это, он этим и занимается.

Видите, он пока в пустые не может попасть. Надо набраться терпения и делать другое – он больше занимается черновой работой, сталкивается, ловит шайбы, помогает партнёрам. Только так это всё может прийти. Если все будут ждать своих моментов, чтобы только забросить шайбу, то ничего не получится. Результата не будет. Возможно, какие-то голы и будут, а вот результата у команды не будет», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.