Главный тренер московского «Динамо»: мы исправим меньшинство. Я в этом точно уверен

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов высказался после победы в матче с «Сибирью» (2:1).

«Удаление Ожиганова на последней минуте? Я думаю, мы его за это выгоним и останемся с пятью защитниками (смеётся). На самом деле, тема у нас не то что больная, но имеет право быть, и мы над ней постоянно работаем. Когда ситуация сложная, идут тяжёлые игры – с забиванием, с пропусканием – вы же видите, что мы забиваем с такой тяжестью, а залетает нам с такой лёгкостью. И вот в таких ситуациях всё бывает в комплексе. И удаления, и нереализованные моменты, и удаления бывают на последней минуте, за которые чаще всего наказывают. Но команда работает и видит всё это. И сам коллектив внутри себя всё это обсуждает, и мы стараемся всё это поправить.

Меньшинство одно из худших в лиге? Сегодня с рикошета залетело. Но всё идёт в комплексе. Были проигранные игры, когда именно меньшинство нам проигрывало матчи. И были проигранные матчи из-за того, что большинство не забили. Вы знаете, большинство и игра в атаке – это такая вещь, где вроде бы не забили и не забили – ничего страшного не произошло. А это та же ответственность, что и меньшинство. Вот у нас всё вместе. Когда команда проигрывает и у неё не клеится игра, тогда, как правило, всё идёт вместе. У нас сегодня большинства тоже не было, и в меньшинстве пропустили. Я точно уверен, что это исправится. Мы много внимания уделяем этому и много над ним работаем, стараемся, но не всегда всё быстро получается», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.