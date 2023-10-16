Игорь Ларионов прокомментировал крупное поражение «Торпедо» в матче с «Северсталью»

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Северсталью» (0:4).

«С победой соперника. С хорошей игрой. Нашу команду, скажу честно… Не хватило, наверное, свежести, и в то же время не могу сказать, что ребята бросили играть — продолжали искать пути к воротам. Но, не забивая голы, ты не можешь рассчитывать на победу. Поэтому здесь, наверное, психологический аспект, который нам нужно подтянуть. Матч закончен, следующий скоро. Надо спокойно посмотреть, сделать выводы, проанализировать. Завтра есть денёк на восстановление.

Что больше повлияло — психологический удар после поражения от «Спартака» или пять дней отдыха «Северстали»? Вы знаете, и то, и другое. Любая деталь на этом этапе работает либо на тебя, либо против тебя. Поэтому, естественно, всегда есть возможность подготовиться, потренироваться, посмотреть, что нужно подтянуть. У нас такого момента не было. Он будет, но не скоро. Поэтому любая команда находит возможность в трудной ситуации находить ресурсы, которые необходимы для того, чтобы такие матчи вытягивать и выигрывать. Сегодня, к сожалению, не получилось. После второго периода сказал ребятам, что с 0:2, с 1:3 вытягивали. Ребята не опустили руки — это радует. Сейчас можно что угодно говорить, ругать. Но нужно спокойно, трезво оценить ситуацию, не вдаваться в панику — это самое страшное. Не искать причины, не копаться в себе, самого себя не есть, потому что это часть игры, часть нашей профессии. Нужно находить ресурсы, чтобы коллективно преодолевать эти трудности», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.