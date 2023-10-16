Конкурент Капризова на звание вице-капитана отреагировал на назначение Кирилла на эту роль

Нападающий «Миннесоты Уайлд» Йоэль Эрикссон Эк прокомментировал назначение Кирилла Капризова на роль альтернативного капитана. Форвард также претендовал на нашивку с буквой «А».

«Для меня это не имеет особого значения. Что касается меня, я всё ещё хочу быть всё тем же парнем. Вне зависимости от того, есть ли у меня нашивка или нет, я чувствую, что всё ещё могу быть собой, всё ещё планирую заставлять нашу команду усердно играть, усердно работать и побеждать. В каждом матче, независимо от того, есть ли буква «А» на моей груди или нет, я стараюсь установить для нас стандарт усердной работы, и это не изменится. Я думаю, Кирилл был правильным выбором. Это имеет смысл. Он наш лучший игрок и великий лидер», — приводит слова Эрикссона Эка The Athletic.