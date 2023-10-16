«Эти ребята получают хорошие деньги». Ларионов — о ротации защитников «Торпедо»

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов высказался после поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Северсталью» (0:4).

«Готовы ли Марк Марин, Кирилл Кирсанов, стоит ли ожидать ротацию среди защитников? Вы знаете, я всегда говорю о том, что мы ищем какие-то возможности для того, чтобы ребят пожалеть. Вопросов нет. Но эти ребята – профессионалы, они получают хорошие деньги. Провести матч в шесть защитников… Я спрашиваю ребят, как они чувствуют себя. Благо играют 24, 26 минут. «У меня сил навалом, я готов играть и 28 минут». Но именно в таких матчах приобретается колоссальный опыт — он пригодится чуть-чуть дальше в этом сезоне. Мы хотим дать возможность отдохнуть кому-нибудь. Но ни в коем случае не использовать семь защитников. Иначе получается рваный ритм», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.