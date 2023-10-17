Ларионов рассказал, что новичок и экс-защитник молодёжной сборной России даст «Торпедо»

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов высказался после поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Северсталью» (0:4).

«Мы дали отдохнуть Артамонову. Мальчишка вышел, забил хороший гол, у него появилось чуть больше сил. По Силаеву сложно. Сейчас посмотрим Кирилла Кирсанова, который только приехал. У нас практически нет времени для совместных тренировок. Но я знаю его по молодёжке. Мы хотим, может быть, посмотреть. Я вам не дам точные даты, когда он сыграет. Но у нас есть 48 часов, раскатка перед игрой. Посмотрим. Он нам даст именно игрового интеллекта в обороне. Хоть он молодой, но знает, каким образом играть в правильный, рациональный хоккей. Эти качества — то, за что он мне понравился, когда я был в молодёжке», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.