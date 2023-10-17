«Думали — ошибка». Ларионов сравнил ситуацию новичка «Торпедо» с переходом Зидана в «Реал»

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов высказался после поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Северсталью» (0:4).

«Линч сыграл всего две смены в третьем периоде? Для Бобби это непростое время. Кирсанов говорит по-русски, он знает ребят. Бобби берёт время, чтобы адаптироваться к команде, лиге. Мы не хотим слишком сильно форсировать. В то же время мы пытаемся дозированно дать ему привыкнуть к игре, к команде.

Мы не будем делать быстрые выводы. Я вам приведу пример из футбола. Ни в коем случае не в защиту Линча или ещё какого-либо игрока, который приходит в команду. Футбольная история, когда «Реал» Мадрид подписал выдающегося футболиста, одного из пяти [лучших], выходивших на поле, — Зидана. За 80 миллионов евро. И полгода не знали, что с ним делать. Думали, что сделали ошибку. Это Зидан! Это игрок, который выиграл всё в своей карьере. Поэтому наберитесь терпения.

И мы набираемся терпения. Мы хотим, чтобы у нас ребята росли и становились лучше. И они будут расти — они растут! Понятно, что всегда тяжело проигрывать, но, чтобы вернуть хорошее настроение в команду, нужно командное усилие. Усилие от каждого игрока, от каждого тренера, от медицинского штаба. Мы не должны свернуться в скорлупу, замкнуться в себе и бояться ошибиться», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.