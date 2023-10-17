«Детройт» одержал вторую победу подряд, разгромив «Коламбус»
Поделиться
Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором встречались «Коламбус Блю Джекетс» и «Детройт Ред Уингз». Команды играли на стадионе «Нейшнвайд-Арена» в Коламбусе (США). «Детройт Ред Уингз» одержал победу со счётом 4:0 (1:0, 3:0, 0:0).
На девятой минуте отличился защитник «Детройта» Шейн Гостисбер. Ему ассистировали Джо Велено и Олли Мяяття. На 28-й минуте нападающий Майкл Расмуссен с передачи Джея Ти Комфера увеличил преимущество гостей. В дальнейшем Дилан Ларкин и Эндрю Копп дважды реализовали большинство «Детройта» — 4:0. Третья двадцатиминутка прошла без заброшенных шайб.
Ранее «Детройт» победил «Тампу» со счётом 6:4, а «Коламбус» выиграл у «Нью-Йорк Рейнджерс» — 5:3.
Комментарии
- 17 октября 2023
-
05:44
-
05:31
-
05:31
-
04:56
-
04:50
-
04:48
-
04:39
-
04:34
-
04:28
-
04:01
-
03:43
-
02:34
-
01:50
-
01:00
-
00:20
-
00:11
-
00:01
- 16 октября 2023
-
23:58
-
23:55
-
23:42
-
23:36
-
23:27
-
23:15
-
23:03
-
22:58
-
22:57
-
22:45
-
22:36
-
22:34
-
22:26
-
22:23
-
22:20
-
22:17
-
22:01
-
21:48
Партнерский контент