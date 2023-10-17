«Детройт» одержал вторую победу подряд, разгромив «Коламбус»

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором встречались «Коламбус Блю Джекетс» и «Детройт Ред Уингз». Команды играли на стадионе «Нейшнвайд-Арена» в Коламбусе (США). «Детройт Ред Уингз» одержал победу со счётом 4:0 (1:0, 3:0, 0:0).

На девятой минуте отличился защитник «Детройта» Шейн Гостисбер. Ему ассистировали Джо Велено и Олли Мяяття. На 28-й минуте нападающий Майкл Расмуссен с передачи Джея Ти Комфера увеличил преимущество гостей. В дальнейшем Дилан Ларкин и Эндрю Копп дважды реализовали большинство «Детройта» — 4:0. Третья двадцатиминутка прошла без заброшенных шайб.

Ранее «Детройт» победил «Тампу» со счётом 6:4, а «Коламбус» выиграл у «Нью-Йорк Рейнджерс» — 5:3.