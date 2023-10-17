Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео
Показать ещё Все новости
Все новости
Автомобилист — Металлург Мг. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Детройт» одержал вторую победу подряд, разгромив «Коламбус»

«Детройт» одержал вторую победу подряд, разгромив «Коламбус»
Комментарии

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором встречались «Коламбус Блю Джекетс» и «Детройт Ред Уингз». Команды играли на стадионе «Нейшнвайд-Арена» в Коламбусе (США). «Детройт Ред Уингз» одержал победу со счётом 4:0 (1:0, 3:0, 0:0).

На девятой минуте отличился защитник «Детройта» Шейн Гостисбер. Ему ассистировали Джо Велено и Олли Мяяття. На 28-й минуте нападающий Майкл Расмуссен с передачи Джея Ти Комфера увеличил преимущество гостей. В дальнейшем Дилан Ларкин и Эндрю Копп дважды реализовали большинство «Детройта» — 4:0. Третья двадцатиминутка прошла без заброшенных шайб.

Ранее «Детройт» победил «Тампу» со счётом 6:4, а «Коламбус» выиграл у «Нью-Йорк Рейнджерс» — 5:3.

НХЛ - регулярный чемпионат
17 октября 2023, вторник. 02:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
0 : 4
Детройт Ред Уингз
Детройт
0:1 Гостисбер (Велено, Мяяття) – 08:51     0:2 Расмуссен (Комфер) – 27:45     0:3 Ларкин (Дебринкэт, Зайдер) – 31:11 (pp)     0:4 Копп (Рэймонд, Уолман) – 32:07 (pp)    
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android