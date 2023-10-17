Главный арбитр сорвал выход Панарина один на один с голкипером «Аризоны»

В эти минуты проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором встречаются «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Аризона Койотс». Команды играют на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США). После двух периодов счёт ничейный — 1:1.

На 39-й минуте российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин убегал один на один с голкипером «Аризоны» Коннором Ингрэмом, но его выход прервал арбитр Келли Сазерлэнд.

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Н.а 14-й минуте счёт открыл нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Крис Крайдер. Его ассистентами выступили Мика Зибанеджад и Каапо Какко. На 26-й минуте ответную шайбу «Аризоны» в большинстве забросил форвард Клейтон Келлер. Ему ассистировал Логан Кули. Ворота хозяев защищает российский голкипер Игорь Шестёркин