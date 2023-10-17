Александр Овечкин обошёл Марселя Дионна по сыгранным матчам в НХЛ

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором встречались «Вашингтон Кэпиталз» и «Калгари Флэймз». Команды играли на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США). «Вашингтон» одержал победу со счётом 3:2 Б (0:2, 2:0, 0:0, 0:0, 1:0).

Российский форвард и капитан хозяев Александр Овечкин результативными действиями отметиться не сумел. Для россиянина этот матч стал 1349-м за карьеру в НХЛ. По этому показателю он поднялся на 53-е место, превзойдя результат Марселя Дионна и сравнявшись с Кирком Мюллером, на счету которого те же 1349 матчей в НХЛ.

За карьеру в североамериканской лиге российский форвард провёл 1349 матчей, в которых забросил 822 шайбы и сделал 663 результативные передачи.