Дерек Лалонд — о драке Клима Костина: его хит и драка – это круто

Главный тренер «Детройт Ред Уингз» Дерек Лалонд высказался о драке российского нападающего Клима Костина с канадским форвардом Коулом Силлинджером.

«У нас давно не было такого игрока, его хит и драка – это круто. Во-первых, что он так играет, мне нравится, когда он действует жёстко. Во-вторых, что он смог защитить себя. Это важно не только в сегодняшнем матче, но и в дальнейшем. Новички вообще молодцы, все вносят свою лепту. Пока мы сыграли только три матча, но это идёт ещё со сборов», — отметил Лалонд после игры.

Сегодня, 17 октября, «Детройт» в гостях обыграл «Коламбус Блю Джекетс». Встреча завершилась на «Нейшнвайд-Арене» со счётом 4:0 (1:0, 3:0, 0:0).

В середине третьего периода Костин применил силовой приём против Силлинджера, после чего тот упал на лёд. Спустя несколько секунд одноклубник Силлинджера, канадский защитник Эрик Гудбрансон вступился за своего соотечественника и на голых кулаках подрался с Костиным.