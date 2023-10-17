«Безобразие и скукотища, просто издевательство!» Назаров о матче сборной России по футболу

Известный хоккейный тренер Андрей Назаров прокомментировал итоги матча футбольной сборной России с Кенией (2:2).

«Вчера в КХЛ был насыщенный игровой день. Настоящий праздник своим болельщикам устроили два армейских гранда — ЦСКА и СКА. Победы со счётом 7:0 и 5:0 (в матчах с «Куньлунем» и «Адмиралом». — Прим. «Чемпионата») говорят сами за себя. Вот что значит атакующий и комбинационный хоккей. Зритель в восторге.

Случайно переключил на футбол: товарищеский матч со сборной Кении, занимающей 109-е место в мире, проводила сборная России. И я понял, что совершил ошибку: смотреть на это безобразие, парад ошибок и скукотищу просто невозможно, это же издевательство над людьми! Знаю, что футбольные болельщики на меня обижаются, но пора понять и принять тот факт, что именно хоккей в нашей стране является видом спорта номер один. Это совершенно другой уровень по всем компонентам: от игры и её качества до медийности и зрелищности. Именно хоккей нужно продвигать в массы и делать акцент на нём», — сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.