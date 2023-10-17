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Главный тренер «Рейнджерс»: было бы здорово, если бы в каждом матче у вас было 50 бросков

Главный тренер «Рейнджерс»: было бы здорово, если бы в каждом матче у вас было 50 бросков
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Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Питер Лавиолетт прокомментировал победу во встрече регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Аризоной Койотс» (2:1).

«Было бы здорово, если бы в каждом матче у вас было 50 бросков и 100 попыток бросить, но иногда нужно играть так, как получается. Думаю, что это долгий путь. Нам не обязательно быть идеальными сегодня. Иногда игра движется так легко, и вам кажется, что вы можете сделать что угодно, а в других матчах кажется, что вам нужно бороться за каждый момент. Мы не расстроились», — приводит слова Лавиолетта The Atheltic.

Сегодня, 17 октября, «Нью-Йорк Рейнджерс» обыграл на своей площадке «Аризону Койотс». Встреча на арене «Мэдисон Сквер Гарден» завершилась со счётом 2:1.

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