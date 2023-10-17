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Реакция трибун «Мэдисон Сквер Гарден» на выход на лёд абсолютно лысого Артемия Панарина

Реакция трибун «Мэдисон Сквер Гарден» на выход на лёд абсолютно лысого Артемия Панарина
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Болельщики «Нью-Йорк Рейнджерс» оценили новую причёску российского нападающего Артемия Панарина.

Перед началом матча регулярного чемпионата НХЛ с «Аризоной Койотс», ставшего для «рейнджеров» первым домашним в новом сезоне, каждый хоккеист выходил на лёд под аплодисменты публики. Панарина также тепло поприветствовали, однако некоторые были удивлены его новому образу. Увидев абсолютно лысого Хлебушка, один из болельщиков прокричал: «О боже мой!»

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Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором встречались «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Аризона Койотс». Команды играли на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США). «Нью-Йорк Рейнджерс» одержал победу со счётом 2:1 (1:0, 0:1, 1:0).

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