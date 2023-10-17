«Игры разума». Шестёркин прокомментировал отражённый буллит в конце матча с «Аризоной»

Российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин прокомментировал своё спасение во время буллита в концовке матча с «Аризоной Койотс» (2:1). Вратарь отразил бросок Джейсона Цукера.

«Буллит больше похож на игры разума, поэтому, когда Цукер поехал по правому флангу, я ожидал бросок в сторону блина», — приводит слова Шестёркина официальный сайт НХЛ.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором встречались «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Аризона Койотс». Команды играли на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США). «Нью-Йорк Рейнджерс» одержал победу со счётом 2:1 (1:0, 0:1, 1:0).