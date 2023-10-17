«Никто не говорит про вопрос!» Лидер «Торпедо» объяснил интервью в матче с «Локомотивом»

Лидер и нападающий «Торпедо» Алексей Кручинин прокомментировал свои слова в перерыве матча с «Локомотивом» (0:1).

«Чуть-чуть на эмоциях был (смеётся). Почему все говорят про моё интервью, но никто не говорит про заданный вопрос? Там заданный вопрос был, блин, про напор «Локомотива». Но не было их напора за эти два периода! Я поэтому и сказал так. Это просто вызвало такой ажиотаж, будто бы я что-то прям такое… Никто не обратил внимания на вопрос, а только на это [мои слова].

40-19 по броскам с «Локомотивом»? А в первом матче с «Локомотивом» по броскам как было? 45-20! Тут вопрос, какие броски и какая реализация. Я могу сказать, что в первом матче во втором периоде реально был напор «Локомотива». И с первого вбрасывания можно в целом посмотреть, как они играли первый матч и как они начали играть второй. Они по-другому начали играть и смогли нас «засушить». Всё сделали правильно, если победили. Никаких вопросов нет. Никто не жалуется», — сказал Кручинин в эфире YouTube-канала «Это хоккей, брат!».