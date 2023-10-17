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Лидер «Торпедо» пошутил над «самолётными ногами». Ранее про них говорил Р. Ротенберг

Лидер «Торпедо» пошутил над «самолётными ногами». Ранее про них говорил Р. Ротенберг
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Лидер и нападающий «Торпедо» Алексей Кручинин прокомментировал поражение нижегородской команды в матче регулярного чемпионата КХЛ со «Спартаком» со счётом 2:4. Форвард также пошутил про «самолётные ноги» — термин, которым главный тренер СКА Роман Ротенберг оправдал неудачную серию санкт-петербургского клуба.

«Со «Спартаком» была интересная игра, в две стороны — туда-сюда гоняли. Это был уже пятый матч за девять дней у нас. Немножко энергия всё равно была не на том уровне. Поэтому такой пришёлся матч. Первый период вроде был неплохой, второй мы просели — в целом по делу нас переиграли. Не было того азарта, желания борьбы. В третьем удалось переломить ситуацию.

На что будем дальше жаловаться? Можно попробовать разыграть «самолётные ноги» (смеётся)», — сказал Кручинин в эфире YouTube-канала «Это хоккей, брат!».

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