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В «Тракторе» объяснили, как проходит процесс расторжения контракта с Анваром Гатиятулиным

В «Тракторе» объяснили, как проходит процесс расторжения контракта с Анваром Гатиятулиным
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Генеральный директор «Трактора» Иван Савин рассказал, как проходит процесс расторжения контракта с бывшим главным тренером челябинского клуба Анваром Гатиятулиным.

«Касаемо компенсации по контракту Анвара Гатиятулина — идёт стандартное обсуждение условий расторжения с его агентами», — сказал Савин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Напомним, после расставания с Анваром Гатиятулиным исполняющим обязанности главного тренера челябинцев стал Алексей Заварухин. Под руководством нового наставника «Трактор» провёл четыре матча, в которых одержал две победы (одна — в серии буллитов) и набрал четыре очка. «Трактор» занимает седьмое место на Востоке, имея в своём активе 20 баллов после 19 встреч.

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