«Торпедо» выменяло у «Адмирала» права на российского защитника «Вегаса»

«Торпедо» на официальном сайте объявило об обмене с «Адмиралом».

Нижегородская команда получила права на российского защитника Даниила Мироманова. Нападающий Кирилл Максимов стал игроком «Адмирала». Кроме того, дальневосточный клуб получил денежную компенсацию.

«Хоккейный клуб «Торпедо» благодарит за работу Кирилла Максимова и желает успехов в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении.

Мироманов является воспитанником московских клубов «Созвездие» и «Русь». Хоккеист начинал свой путь в хоккее на позиции форварда. Мироманов тренировался в Детройте у Игоря Ларионова в возрасте 15 лет, и нынешний главный тренер «Торпедо», разглядев в нём оборонительные качества, перевёл на позицию защитника. В раннем возрасте уехав в Северную Америку, хоккеист на протяжении нескольких сезонов выступал там в различных юниорских лигах.

В 2019 году Даниил подписал контракт со СКА и провёл сезон в ВХЛ в составе команды «СКА-Невы». Затем он был обменян в «Сочи». В КХЛ 26-летний игрок обороны провёл 73 матча, набрав 29 (10+19) очков.

В 2021 году хоккеист подписал контракт с клубом НХЛ «Вегас Голден Найтс», но, будучи незадрафтованным, мог начать сезон только в фарм-клубе «Хендерсон Силвер Найтс» из АХЛ. 24 октября 2021 года Мироманов дебютировал в НХЛ в матче с «Нью-Йорк Айлендерс». На сегодняшний день защитник провёл в НХЛ 25 матчей и набрал в них семь очков.